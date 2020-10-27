Посол Румынии в Молдове попытался оправдать фашизм

Посольство РФ в Кишинёве и ПСРМ напомнили – нельзя оправдать преступников

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня румынской армии, который отмечается ежегодно 25 октября, прошли не только в самой Румынии, но и в Молдове. Так посольство Румынии в Кишинёве организовало торжественные мероприятия на Почётном кладбище героев Румынской армии в селе Мана Оргеевского района, в которых приняли участие посол Румынии Даниел Ионицэ и министр обороны Молдавии Александр Пынзарь.

«Румынские солдаты, геройски павшие на этих землях, боролись за освобождение от советской оккупации, за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за эту пядь земли между Прутом и Днестром. Бессарабия принадлежала Румынии в результате великого акта от 1 декабря 1918 года, а затем она была оторвана от тела страны по всем известному одиозному пакту Молотова-Риббентропа»,

– цитирует выступление Ионицэ посольство Румынии в Молдове.

В посольстве Российской Федерации в Кишинёве назвали выступление румынского посла «откровенно циничным».

«С недоумением восприняли заявления посольства Румынии в Республике Молдова о «геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение «Бессарабии» от советской оккупации» солдат режима Антонеску. Заверения официальных представителей Бухареста, призывающих хранить «вечную память героям», звучат откровенно цинично. Хочется напомнить, что прислужники нацистского преступника Антонеску, чьи деяния осуждены Нюрнбергским и Бухарестским трибуналами, и память которого призывают «никогда не забывать» румынские дипломаты, действительно оставили трудно забываемое наследие»,

– заявили в посольстве Российской Федерации в Молдавии.

В дипломатическом ведомстве России напомнили, что румынские солдаты убили сотни тысяч мирных жителей Молдавии, теперь же эти убийства оправдываются «борьбой за воссоединение».

«Можно ли считать «борьбой за воссоединение» массовые казни русских и евреев в Приднестровье румынской оккупационной администрацией? Или, может быть, «борьба за воссоединение» – это участие румынских войск на стороне Гитлера в Сталинградской битве? А соучастие нацистских подельников Антонеску в уморении голодом жителей блокадного Ленинграда? Решительно осуждаем кощунственные реляции в оправдание фашистских преступников в священную дату 75-й годовщины победы над нацизмом антигитлеровской коалиции, в которой, как хорошо бы напомнить румынским партнёрам, храбро сражались их предки-антифашисты»,

– говорится в заявлении.

Осудили выступление румынского посла и в Партии социалистов Молдовы, напомнив, что на руках румынских солдат Антонеску кровь сотен тысяч не только молдаван, но и русских, украинцев, евреев, цыган. И уж никак нельзя назвать «героями, павшими за освобождение Бессарабии от советской оккупации» тех, чьи преступления были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

«Своим заявлением посол Даниел Ионицэ грубо оскорбил память всех жертв оккупационного режима 1941 – 1944 годов на территории Молдовы. Подобное скандальное, безответственное заявление грубо попирает все принципы дипломатии и должно быть соответственно оценено со стороны молдавского МИДЕИ. Партия социалистов последовательно выступает за дружественные отношения с соседней Румынией. Однако подобные выходки посла Румынии могут привести только к напряжению между нашими странами и падению авторитета Румынского государства и его дипломатов среди граждан Республики Молдова»,

– говорится в заявлении ПСРМ, опубликованном на официальном сайте партии.

Социалисты считают, что любые попытки переписывания истории Второй мировой войны являются неприемлемыми, ведь события Великой Отечественной войны являются священными для всех граждан Молдовы, «у которых есть историческая память и чувство ответственности перед будущими поколениями».