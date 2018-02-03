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Посол России: За ядерными "страшилками" США стоит желание освоить триллионы долларов

03 февраля 2018, 08:24  •  117 • Политика
По словам Антонова, в Москве ждут, что Вашингтон даст разъяснения по своей новой ядерной доктрине.
США нашли "страшилку" в лице Москвы, чтобы оправдать рост своих военных расходов и наращивание ядерного потенциала. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил журналистам в пятницу, комментируя новую ядерную доктрину США.
Проблема состоит в том, что для оправдания роста своих военных расходов и наращивания ядерного потенциала Белый дом снова нашел "страшилку" в лице России, заявил он. "Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс. Мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят", - сказал посол.
Изложенная в новой доктрине позиция не настраивает Вашингтон и Москву на практическую работу, отметил Антонов. Посол заявил, что с Россией не стоит говорить свысока, с позиции силы, указывая Москве, что ей делать.
"Делается вывод, что благодаря этой "блестящей" доктрине американские дипломаты сегодня могут говорить в мире со своими коллегами с позиции силы. Однако с позиции российского дипломата скажу, что с нами вряд ли надо говорить с позиции силы", - заявил посол.

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