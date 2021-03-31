Посол России вызван в МИД Италии после задержания двух граждан за шпионаж

МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова после задержания двух граждан по подозрению в шпионаже. Власти намерены выслать двух сотрудников посольства России.

МИД Италии вызвал посла России в республике после задержания двух человек по подозрению в шпионаже.

Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова, говорится в заявлении МИД Италии.

Посол приглашён в ведомство в среду.

Ранее стало известно, что по ордеру прокуратуры Рима спецподразделение карабинеров (ROS) задержало двух человек по подозрению в "создании угрозы госбезопасности". Известно, что задержан итальянский военнослужащий и гражданин России. В отношении "иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса", передаёт ТАСС.

Сообщается, что двое лиц задержаны в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Известно, что итальянский гражданин служит в ВМС.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо уже передал послу России, что Рим намерен выслать двух сотрудников дипмиссии.

В пресс-службе Кремля заявили, что в настоящий момент не располагают информацией о причинах и обстоятельствах задержания. В Кремле надеются на продолжение сотрудничества с Италией.