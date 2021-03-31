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Посол России вызван в МИД Италии после задержания двух граждан за шпионаж

31 марта 2021, 16:15  •  103 • Политика
МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова после задержания двух граждан по подозрению в шпионаже. Власти намерены выслать двух сотрудников посольства России.
МИД Италии вызвал посла России в республике после задержания двух человек по подозрению в шпионаже.
Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова, говорится в заявлении МИД Италии.
Посол приглашён в ведомство в среду.
Ранее стало известно, что по ордеру прокуратуры Рима спецподразделение карабинеров (ROS) задержало двух человек по подозрению в "создании угрозы госбезопасности". Известно, что задержан итальянский военнослужащий и гражданин России. В отношении "иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса", передаёт ТАСС.
Сообщается, что двое лиц задержаны в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Известно, что итальянский гражданин служит в ВМС.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо уже передал послу России, что Рим намерен выслать двух сотрудников дипмиссии.
В пресс-службе Кремля заявили, что в настоящий момент не располагают информацией о причинах и обстоятельствах задержания. В Кремле надеются на продолжение сотрудничества с Италией.

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