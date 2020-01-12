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Посол России: власти США понимают необходимость сохранения правды о Второй мировой войне

12 января 2020, 04:39  •  86 • Политика

ЭЛИЗАБЕТ-СИТИ /США/, 12 января. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов понимают необходимость сохранения правды о Второй мировой войне и поддерживают соответствующие инициативы российского посольства. Об этом сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов после завершения церемонии "День проекта "Зебра" в Элизабет-Сити (штат Северная Каролина), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония была посвящена памяти летчиков из Советского Союза и Канады, которые погибли во время Второй мировой войны в штате Северная Каролина.

Руководителя российского диппредставительства спросили, есть ли у американского руководства понимание необходимости сохранения правды о войне и ее событиях. "Где бы я ни говорил, в каких-либо официальных структурах, я вижу понимание необходимости сохранения правды о Великой Победе. Инициативы нашего российского посольства поддерживаются, - ответил Антонов. - Вы посмотрите, как наши американские друзья относятся к захоронениям погибших во время Второй мировой войны. Я могу сказать только высокие слова об их отношении к истории".

По его словам, российское посольство в этом году организует множество мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы. Так, Госдепартамент уже подтвердил участие заместителя госсекретаря США в ежегодной церемонии, приуроченной к состоявшейся 25 апреля 1945 года на реке Эльбе в Германии встрече советских и американских солдат. Антонов добавил, что обратился в Министерство обороны США с предложением и их представителям принять участие в такого рода мероприятии.

"Я считаю, что каждый день у нас будет маленькое какое-то событие, посвященное Великой Победе", - добавил посол.

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