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Посол России: Вашингтон и Киев не представили следствию свои данные по делу МН17

17 июля 2019, 12:54  •  77 • Украина
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с РИА Новости напомнил, что Соединённые Штаты и Украина не представили следствию свои данные по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
 
Reuters
 

«Американцы и украинцы, между прочим, запрошенную у них информацию так и не представили», — сказал он.

При этом он уточнил, что Украина, например, «придумала какую-то невообразимую байку» — якобы все её радарные установки в день крушения самолёта были поставлены на регламентные работы. 

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что разочарован ходом расследования дела о крушении в Донбассе Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

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