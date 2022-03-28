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Посол России в Варшаве назвал число покинувших Польшу дипломатов

28 марта 2022, 14:50  •  199 • Политика
Посол России в Варшаве Сергей Андреев назвал число покинувших Польшу дипломатов.
По его словам, территорию недружественной страны покинули 45 русских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша. Об этом Андреев сообщил в комментарии РИА Новости.
Ранее Польша приняла решение заблокировать банковские счета русского посольства. Блокировать счета русского посольства в Варшаве было решено под предлогом "финансирования терроризма". Такой причины действий против России от Польши ещё никогда не было слышно в международной дипломатической практике.
Напомним, ранее мэрия Варшавы приняла решение отобрать у МИД России два здания в польской столице. Одно из них было русской школой при посольстве, другое - домом, в котором проживали русские дипломаты.

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