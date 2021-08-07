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Посол России в США раскрыл отношение Запада к русским вакцинам: "Целенаправленная кампания"
07 августа 2021, 03:20 • 59 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл отношение Запада к вакцинам для профилактики COVID-19, разработанным в нашей стране. "Целенаправленная кампания", - заявил он и призвал к объединению усилий.
На странице посольства России в США в Facebook появился пост с ответами Антонова на вопросы от журналистов. Дипломат открыто заявил о русофобии, которая укоренилась в американском обществе. Именно этим можно объяснить попытки подорвать прививочные кампании в некоторых государствах. Он подчеркнул: все обвинения американских журналистов являются голословными.
"Ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов", - уверен посол России.
И кампания не только на уровне американских СМИ. Министерство здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года составило доклад. В нём сказано, что Вашингтон использовал бразильское представительство Минздрава для определённых целей. Цели были в том, чтобы убедить Бразилию не использовать "Спутник V" для вакцинации населения.
Антонов подчеркнул, что речь идёт о здоровье и жизни людей. В этом вопросе политике не место.
"Призываем партнёров как можно скорее это осознать", - обратился он к Западу.
По мнению посла, справиться с пандемией коронавируса можно только при объединении усилий.
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