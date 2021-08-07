Посол России в США раскрыл отношение Запада к русским вакцинам: "Целенаправленная кампания"

Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл отношение Запада к вакцинам для профилактики COVID-19, разработанным в нашей стране. "Целенаправленная кампания", - заявил он и призвал к объединению усилий.

На странице посольства России в США в Facebook появился пост с ответами Антонова на вопросы от журналистов. Дипломат открыто заявил о русофобии, которая укоренилась в американском обществе. Именно этим можно объяснить попытки подорвать прививочные кампании в некоторых государствах. Он подчеркнул: все обвинения американских журналистов являются голословными.

"Ведётся целенаправленная кампания против отечественных препаратов", - уверен посол России.

И кампания не только на уровне американских СМИ. Министерство здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года составило доклад. В нём сказано, что Вашингтон использовал бразильское представительство Минздрава для определённых целей. Цели были в том, чтобы убедить Бразилию не использовать "Спутник V" для вакцинации населения.

Антонов подчеркнул, что речь идёт о здоровье и жизни людей. В этом вопросе политике не место.

"Призываем партнёров как можно скорее это осознать", - обратился он к Западу.

По мнению посла, справиться с пандемией коронавируса можно только при объединении усилий.