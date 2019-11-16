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Посол России в США подчеркнул важность культурных обменов между странами

16 ноября 2019, 10:54  •  80 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Развитие культурных связей между США и Россией отвечает долгосрочным интересам обеих стран. Об этом говорится в письме посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном в пятницу в газете The New York Times.

"Накал русофобии в американских СМИ был в последние годы беспрецедентным. Хотя антироссийская риторика время от времени используется во внутриполитической борьбе в США, данная пропагандистская кампания дошла до абсурда, она распространилась на сферы, которые имеют мало общего с политикой, - отметил посол в послании на английском языке. - Российскую культуру изображают мощным инструментом Кремля для манипулирования общественным мнением и улучшения имиджа России. Данные утверждения не подкреплены никакими доказательствами".

"Наши страны могут сформировать свободное от стереотипов представление друг о друге лишь путем частых и подлинных культурных обменов и, что важнее всего, путем формирования общих ценностей, которые необходимы для обеспечения в будущем безопасности и процветания во всем мире, - подчеркнул Антонов. - Россия и США, являющиеся крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за это. Обоюдная изоляция в политической и экономической сферах не должна влиять на наши культурные связи. Важно прекратить пытаться искать политическую выгоду и задуматься о долгосрочных интересах наших стран. Все выиграют от более глубокого культурного взаимопонимания между нашими странами сейчас и в далеком будущем".

Издание отмечает, что посол РФ в США направил в редакцию издания данное письмо в ответ на опубликованный на прошлой неделе материал. В нем приводятся утверждения ряда лиц, в частности относительно того, что Кармеловский институт русской истории и культуры при столичном Американском университете якобы слишком близок к посольству РФ в США. По версии некоторых лиц, слова которых приводятся в материале, в институте рассказывают о русской культуре и истории в слишком благожелательном ключе.

Вместе с тем в публикации приводятся комментарии представителей Кармеловского института и Американского университета. Они опровергли указанные утверждения. Профессор истории Американского университета Эрик Лор подчеркнул, что в нем придерживаются объективной и нейтральной позиции.

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