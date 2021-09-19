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Посол России в США объяснил, почему замгоссекретаря Нуланд не едет в Москву

19 сентября 2021, 18:20  •  33 • Политика
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд может приехать в Москву, но пока даже приблизительные сроки назвать нельзя. Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов объяснил причину.
В Россию может приехать "запрещённый" политик из США. Речь о заместителе государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Однако в мае 2019 года женщина попала в "чёрный список": тогда ей запрещали въезд в Россию и отказывали в визе.
Антонов прокомментировал информацию о возможном визите Нуланд в Россию.
"Визу ей не выдали", - заявил посол, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Виктория Нуланд с осени 2013 года по январь 2017-го курировала, в числе прочего, вопросы, связанные с политикой США в отношении государств бывшего СССР. Она работала в администрации Барака Обамы.
В 2014 году Нуланд приезжала в Киев. Она публично поддерживала демонстрантов на Майдане, чьи выступления привели к государственному перевороту и смещению с поста президента Украины Виктора Януковича. Звездой СМИ Нуланд стала, когда раздала протестующим в центре Киева печенье.

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