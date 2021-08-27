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Посол России в США назвал единственное условие победы над терроризмом
27 августа 2021, 06:35 • 85 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования после гибели американцев в Кабуле и назвал единственное условие победы над терроризмом. "Терроризм - это зло, которому нет места на земле", - отметил дипломат.
Ранее в у аэропорта Кабула прогремело несколько взрывов. В результате погибли и были ранены не только местные жители, но и американские военные. По последней информации СМИ, в общей сложности погибло не менее 100 человек, а пострадало 152 человека.
Посол России в США Анатолий Антонов выразил свои соболезнования, а также обратился к мировому сообществу с призывом.
- цитирует его слова официальный аккаунт посольства Facebook .
Дипломат же назвал и единственное условие победы над терроризмом. По мнению посла, победить это "можно только объединив усилия".
- с таким призывом выступил посол России к мировому сообществу.
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