Посол России в США назвал единственное условие победы над терроризмом

Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования после гибели американцев в Кабуле и назвал единственное условие победы над терроризмом. "Терроризм - это зло, которому нет места на земле", - отметил дипломат.

Ранее в у аэропорта Кабула прогремело несколько взрывов. В результате погибли и были ранены не только местные жители, но и американские военные. По последней информации СМИ, в общей сложности погибло не менее 100 человек, а пострадало 152 человека.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил свои соболезнования, а также обратился к мировому сообществу с призывом.

"Терроризм - это зло, которому нет места на земле",

- цитирует его слова официальный аккаунт посольства Facebook .

Дипломат же назвал и единственное условие победы над терроризмом. По мнению посла, победить это "можно только объединив усилия".

"Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы",

- с таким призывом выступил посол России к мировому сообществу.