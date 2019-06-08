Посол России в Минске: «Потенциал Союзного государства велик»

5 июня Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев вручил главе МИД Беларуси Владимиру Макею копии верительных грамот. А на следующий день он провёл первый брифинг для журналистов белорусских СМИ, на котором рассказал о поставленных перед ним задачах, ответил на вопрос, чем его дипмиссия будет отличаться от миссии его предшественника, и упомянул о перспективах Союзного государства.

Именно о заданиях, которые дал послу президент России, был первый вопрос белорусских журналистов.

«Установка, которую дают глава государства и министр иностранных дел любому послу в рамках его задач: сделать всё возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между нашей страной, Россией, и Беларусью, была ещё более результативной, чтобы это чувствовали люди, чтобы традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономического взаимодействия, возможность и готовность брать друг у друга, перенимать лучший опыт в экономических и социальных практиках, приносили гражданам достаток, комфорт, уверенность, чтобы они планы свои, своих семей соотносили с планами двусторонних отношений и с планами своих государств», – ответил Мезенцев.

Что касается отличия его работы от работы предыдущего посла, Мезенцев ответил, что не может сравнивать, потому что «не знаком с практикой предшественника».

«Любая дипломатическая практика характеризуется рядом черт: открытостью, искренностью, максимальным вниманием к людям, своим собеседникам, партнёрам и коллегам. И мы хотели бы, чтобы наши двери, двери российского посольства, были широко распахнуты для наших друзей и коллег. Также мы хотим, чтобы на приеме 11 июня в посольстве было как можно больше наших гостей, чтобы мы могли, посмотрев друг другу в глаза и пожав руки, поднять бокалы в честь праздника – Дня России», – отметил дипломат.

Отвечая на вопросы о Союзном государстве, посол России подчеркнул, что потенциал его велик, а настороженность белорусов понятна.

«Что касается напряжения у части гражданского общества Беларуси, то отношение к этому должно быть самое внимательное, с объяснением того, что кажется недосказанным, и пояснением тех шагов, которые просто позволяют лучше понимать партнёра. Все вопросы в системе российско-белорусских отношений надо рассматривать через призму стратегического партнёрства и той практики многолетних отношений, которые наши народы выстроили. Абсолютно убежден в том, что потенциал Союзного договора велик и можно много ещё сделать во благо двух стран на фундаменте и с учётом национальных интересов», – отметил Дмитрий Мезенцев.

В завершении брифинга российский дипломат заверил присутствующих, что «никаких закрытых дверей для белорусских журналистов не будет».