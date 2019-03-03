|
Посол России в Лондоне потребовал извинений от британской газеты за клевету
03 марта 2019, 22:54 • 104 • Политика
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко обвинил в клевете британскую газету, назвавшую его агентом советской разведки, и потребовал извинений.
Посол России в Лондоне Александр Яковенко потребовал официальных извинений от газеты The Mail on Sunday. Об этом говорится в письме, которое российские дипломаты направили в адрес главреда газеты.
Ранее британские журналисты заявили о том, что Яковенко якобы был советским агентом со времен работы в постоянном представительстве СССР при ООН и был выслан из Нью-Йорка за "шпионаж".
Непосредственно в посольстве отметили, что посол покинул США в связи с завершением срока командировки. Также были опровергнуты слухи о награждении Александра Яковенко за "шпионскую деятельность".
"Информация о его высылке является грубой ложью… Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений", - цитирует заявление ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2019, 01:09
|
01 марта 2019, 09:09
|
27 февраля 2019, 03:24
|
25 февраля 2019, 14:09
|
26 февраля 2019, 09:24
|
01 марта 2019, 02:39
|
27 февраля 2019, 21:24