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Посол России в Британии не исключил зеркальных мер в ответ на невыдачу виз журналистам РФ

26 ноября 2019, 11:24  •  84 • Политика

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Новый посол России в Великобритании Андрей Келин не исключает возможность применения зеркальных мер в отношении британских журналистов в ответ на невыдачу Лондоном виз представителям СМИ РФ. Об этом дипломат, который 22 ноября приступил к исполнению своих обязанностей, сообщил во вторник российским репортерам.

"Мы будем работать над тем, чтобы российским журналистам в Великобритании были обеспечены нормальные условия работы, а в случае действий, которые мы будем считать несправедливыми, будем принимать ответные меры в отношении британских журналистов, находящихся в Москве, в том числе ведущих гигантов информации и медиа. Мы так поступаем в случае с другими странами, будем так делать и применительно к Великобритании", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

​​​​​​Нынешнюю ситуацию глава диппредставительства назвал безобразием. "Ситуация с журналистами - это, без сомнения, безобразие, так как представители российских СМИ продолжают работать в Великобритании в тяжелых условиях", - отметил он. "Это связано с постоянным давлением, которое на них оказывают местные власти. И телеканал RT, и агентство Sputnik в последнее время в Великобритании называли несвободными, хотя они работают на основе британской лицензии, а в отношении RT регулятором Ofcom было возбуждено дело с большим штрафом, который лондонский суд не признал справедливым", - добавил Келин.

Как сообщил 19 ноября источник ТАСС в Москве, в 2019 году Великобритания без объяснения причин не выдала визы нескольким российским журналистам. В британском диппредставительстве в Москве отказались комментировать эту информацию, отметив, что в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года 99% заявлений российских граждан на британскую визу были одобрены.

Власти Великобритании на нынешнем этапе двусторонних отношений не намерены идти на облегчение визового режима с Россией, добавил Андрей Келин. "Облегчение визового режима - хорошая идея, но в этом деле мы можем действовать только на основе взаимности. Например, с Евросоюзом у нас есть соглашение об облегчении визового режима, что подразумевает безвизовые поездки для дипломатов, значительное облегчение визового режима для целого ряда категорий граждан, включая студентов, ученых, учащихся, журналистов и так далее. Поскольку эта база с ЕС существует, мы довольно легко разрешили практически всем странам ЕС пользоваться электронными визами для поездки в Калининград и на Дальний Восток", - сказал дипломат.

"С Великобританией ситуация совершенно другая. Ни на какие соглашения об облегчении визового режима англичане, насколько мы понимаем, идти в нынешней ситуации не собираются. Поэтому мы в ответ ничего не получим", - предположил Келин. "Если будет проявлена готовность, мы с большим интересом отнесемся к тому, чтобы начать диалог об облегчении визового режима для всех категорий граждан", - сказал посол.

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