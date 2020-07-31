Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев: Стратегию добрососедских отношений между нашими странами нельзя ставить под сомнение

- Дмитрий Федорович, вчера мы слушали ваше заявление, заявление посла Российской Федерации в Республике Беларусь, и сразу же - такая обеспокоенность в душе, что дальше будет? Я не буду сейчас говорить о причинах того, что произошло. Просто знаю, как вы всегда болеете за людей, за россиян. Какие шаги сейчас предпринимаете?

- Александр, я думаю, что и вы, и коллеги из «Комсомольской правды» подчеркиваете совершенно справедливо, что внимание к правам россиян, к необходимости обеспечить защиту их интересов очевидны и определены не только значительным числом нормативных документов, которыми регламентируется деятельность посольства, но и просто чисто человеческими шагами, которые мы обязаны будем предпринимать.

Но при этом я скажу также, что по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Владимировичем Макеем мы видим, что есть рабочее взаимодействие с партнерами, и мы обязаны обеспечить справедливое, внимательное рассмотрение этой ситуации, которая сложилось.

При том понимании, что трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь выглядят надуманными, одиозными, и мы хотим как можно быстрее вместе с партнерами преодолеть этот возникший, что называется, на ровном месте этап.

И, как мы десятки и десятки раз договаривались, обязаны идти на укрепление наших отношений, с учётом интересов друг друга, во благо людей, и не давая поводов нашим недругам показывать, что называется, на нас пальцем, как на братские страны, которые не всегда умеют договариваться, не всегда умеют понять те аргументы, которые предъявляются. Этого в системе наших отношений быть не должно.

А этот эпизод (да, он сложный) мы должны, все вместе преодолев, оставить позади.

- Я очень внимательно наблюдаю за работой нашего посольства и нашего посла, с тех пор как у вас в Минске побывал, когда вы только приступали к работе. И у меня такое ощущение, что за это время, пока вы там работаете, по линии экономических связей у нас очень большой прогресс. Скажите, пожалуйста, этот эпизод не может не то что отбросить назад, а повредить этим связям, которые вы неустанно укрепляете вместе с руководством Республики Беларусь?

- Александр, в посольстве - команда профессиональных, заинтересованных в укреплении двусторонних отношений людей. И, конечно, эта работа вписывается в тот большой пласт взаимодействия, которое показывают стороны на разных уровнях. И важно помнить, что взаимодействие двух стран определяют национальные лидеры, определяют главы правительств, члены правительств, парламентов, руководители регионов.

Дело в том, что стратегия наших отношений, тот набор задач, то понимание, которое предъявляют миллионы людей в наших странах - все это находилось и находится в той душевной, теплой практике внимания, поддержки, ощущения единства наших народов – все это должно, безусловно, быть также важным фундаментом в составляющей нашего взаимодействия. И мы хотим делать еще больше в поддержку братской Белоруссии, мы стараемся это делать. Мы убеждены в том, что появляются множество шагов в поддержку и подтверждение такого сотрудничества.

Что касается этого эпизода (речь о задержании а Минске россиян.- А.Г.), он, конечно, неприятный, абсолютно ненужный, подвержен, наверное, давлению тех предвыборных обстоятельств... Наверное, в любой стране предвыборный период всегда сложный, обостряет и позиции оппонентов, и действующей власти. Но я абсолютно убежден в том, что понимание будет достигнуто, и все то, что необходимо предъявить обществу – убедительное, доказательно, будет партнерами предъявлено.

Со своей стороны, я обязан это слышать, но при этом защищать интересы наших граждан и формулировать нашу позицию, исходя из той практики отношений и стратегии сотрудничества, о которой широко известно, наверное, всему миру.

- Конечно. А вы планируете в ближайшее время встретиться с нашими гражданами, которые оказались в такой непростой ситуации?

- Я уже говорил, повторю просто, здесь нет никакого секрета. Мы обратились с нотой в адрес Министерства иностранных дел Республики Беларусь - с запросом о содействии в организации встречи работников консульского отдела посольства с нашими гражданами. Это не какая-то из ряда вон или необычная просьба. Нормальная практика. При этом мы ожидаем, что наши коллеги из внешнеполитического ведомства во взаимодействии с руководством Следственного комитета республики в кратчайшие сроки обеспечат такой доступ (мы также об этом проинформируем), и мы ожидаем ответа именно сегодня...

- Огромное Вам спасибо. Удачи!

Дмитрий Мезенцев: «Стратегию добрососедских отношений между нашими странами нельзя ставить под сомнение»

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