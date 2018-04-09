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Посол России в Австрии попал в базу данных сайта «Миротворец»
09 апреля 2018, 21:39 • 57 • Украина
В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесён посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.
© Фото предоставлено Обществом дружбы Россия-Австрия
«На основании «доноса» Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины «Миротворец» внёс в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили», — написал он в Facebook.
По его словам, Геращенко, ложно ссылаясь на австрийские СМИ, заявила, что акция Femen, устроенная во время посещения Венского бала президентом Украины Петром Порошенко, была инспирирована послом России в Австрии.
Ранее высланный из США российский дипломат попал в базу данных «Миротворца».
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