Посол России в Австрии попал в базу данных сайта «Миротворец»

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесён посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

«На основании «доноса» Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины «Миротворец» внёс в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили», — написал он в Facebook.

По его словам, Геращенко, ложно ссылаясь на австрийские СМИ, заявила, что акция Femen, устроенная во время посещения Венского бала президентом Украины Петром Порошенко, была инспирирована послом России в Австрии.

Ранее высланный из США российский дипломат попал в базу данных «Миротворца».