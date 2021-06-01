Посол России усомнился в разумности официального союза с Китаем

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Москва планирует идти другим путем

Российский посол в КНР поделился своим мнением по поводу официального заключения союза между Москвой и Пекином. Андрей Денисов считает, что такой формат отношений не подходит для двух мощных держав.



Высокопоставленный дипломат напомнил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика являются крупнейшими странами на планете. Заключение альянса между мощнейшими государствами может привести к дестабилизации ситуации в мировом пространстве.

Эксперт отметил, что на данном историческом этапе человечество выбрало путь "полицентричного мира", который подразумевает наличие в мировом пространстве существенного количества политически состоятельных и активных точек, имеющих возможность отстаивать свои интересы на международной арене. Появление в политическом пространстве альянса двух ведущих государств может подорвать существующие устои.

По мнению Денисова, российско-китайские отношения можно охарактеризовать как взаимовыгодное партнерство, пишет РБК. Такой формат наиболее оптимален и позволяет эффективно добиваться общих целей.

При этом госслужащий особо отметил, что сотрудничество России и Китая не основывается на борьбе с другими государствами.

К слову, по мнению некоторых российских деятелей, нашей стране нужно объединиться с Вашингтоном против Пекина. Такую оригинальную идею высказал известный телеведущий Владимир Познер.