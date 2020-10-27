Посол России уличил США: Пытаются выторговать преимущества в последние дни СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить попытки выторговывать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Соглашение истекает 5 февраля 2021 года.

Россия уже не раз предлагала продлить действующий договор ещё на один год без всяких условий и за это время договориться о новой редакции документа без спешки. Тем не менее США продолжают настаивать на всевозможных дополнительных условиях. Наиболее проблематичное из них - включение в договор Китая, который не выражает к этому никакого интереса.

"Российский посол призвал США отказаться от попыток выторговывать себе преимущества в последние дни действия СНВ-3", - пишет РИА "Новости".

Напомним, что США под надуманными предлогами уже вышли в одностороннем порядке из иранской ядерной сделки, сохранявшей мир на Ближнем Востоке, а также из договора о ракетах средней и меньшей дальности между Москвой и Вашингтоном, что значительно ухудшило обстановку в Европе.