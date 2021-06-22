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Посол России раскрыл тему ближайших переговоров с США

22 июня 2021, 11:50  •  27 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов раскрыл тему ближайших переговоров с Соединёнными Штатами Америки.
По словам дипломата, уже в ближайшие дни Россия возобновит диалог с США по визовым проблемам.
Ранее Антонов заявил Соединённым Штатам твёрдую позицию нашей страны. По словам дипломата, у России есть конструктивный настрой "к выстраиванию равноправных, прагматических отношений с США". При этом он отметил, что в этой ситуации есть важный фактор дальнейшего сотрудничества.
"На сегодняшний день всё зависит от политической воли США, готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя президентами в Женеве", - отметил посол.

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