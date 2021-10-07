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Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
07 октября 2021, 00:30 • 127 • Политика
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа. "К чему это приведет? Рано или поздно придется считаться с объективными реалиями", - указал он.
Россия предупредила Польшу и ЕС о последствиях, к которым могут привести неприкрытые намёки на вину Москвы в газовом кризисе в Европе. С соответствующим заявлением выступил посол России в Польше Сергей Андреев.
Поводом стал призыв министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский к Еврокомиссии расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в связи с рекордным ростом цен на "голубое топливо". При этом польский министр добавил, что считает виновным "доминирующего поставщика газа".
- сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что Европа сама загнала себя в газовую ловушку, когда решила пересмотреть контракты на поставку "голубого топлива". Если раньше цены на энергоноситель были привязаны к стоимости нефти, то теперь они формируются в соответствии с рыночной стоимостью. И на фоне приближающихся холодов и низких запасов "голубого топлива" цена на энергоноситель бьёт рекорды чуть ли не каждый день.
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