Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения

Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа. "К чему это приведет? Рано или поздно придется считаться с объективными реалиями", - указал он.

Россия предупредила Польшу и ЕС о последствиях, к которым могут привести неприкрытые намёки на вину Москвы в газовом кризисе в Европе. С соответствующим заявлением выступил посол России в Польше Сергей Андреев.

Поводом стал призыв министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский к Еврокомиссии расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в связи с рекордным ростом цен на "голубое топливо". При этом польский министр добавил, что считает виновным "доминирующего поставщика газа".

Если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно придется считаться с объективными реалиями,

- сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что Европа сама загнала себя в газовую ловушку, когда решила пересмотреть контракты на поставку "голубого топлива". Если раньше цены на энергоноситель были привязаны к стоимости нефти, то теперь они формируются в соответствии с рыночной стоимостью. И на фоне приближающихся холодов и низких запасов "голубого топлива" цена на энергоноситель бьёт рекорды чуть ли не каждый день.