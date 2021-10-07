Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения

07 октября 2021, 00:30  •  127 • Политика
Посол России предостерег ЕС от обвинений в адрес Москвы из-за дорогого газа. "К чему это приведет? Рано или поздно придется считаться с объективными реалиями", - указал он.
Россия предупредила Польшу и ЕС о последствиях, к которым могут привести неприкрытые намёки на вину Москвы в газовом кризисе в Европе. С соответствующим заявлением выступил посол России в Польше Сергей Андреев.
Поводом стал призыв министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский к Еврокомиссии расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в связи с рекордным ростом цен на "голубое топливо". При этом польский министр добавил, что считает виновным "доминирующего поставщика газа".
Если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно придется считаться с объективными реалиями,
- сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, что Европа сама загнала себя в газовую ловушку, когда решила пересмотреть контракты на поставку "голубого топлива". Если раньше цены на энергоноситель были привязаны к стоимости нефти, то теперь они формируются в соответствии с рыночной стоимостью. И на фоне приближающихся холодов и низких запасов "голубого топлива" цена на энергоноситель бьёт рекорды чуть ли не каждый день.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 22:10
Ультиматум Зеленского Путину: В Киеве поставили условие для переговоров
06 октября 2021, 22:10
Лавров должен сказать "досвидос": Политолог предложил разорвать дипотношения с США
06 октября 2021, 20:25
F-35 сбросил макет ядерной бомбы: В США объяснили, зачем это нужно
06 октября 2021, 22:10
Американцы устроили Байдену "коридор позора": "Убирайся, сонный Джо"
06 октября 2021, 22:45
"Безвольная марионетка": эксперт объяснил поведение Зеленского по поводу встречи с Путиным
06 октября 2021, 22:45
Россия превратилась в серьезную угрозу для США - The Hill
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 22:10
Ультиматум Зеленского Путину: В Киеве поставили условие для переговоров
06 октября 2021, 22:10
Лавров должен сказать "досвидос": Политолог предложил разорвать дипотношени...
06 октября 2021, 22:10
Американцы устроили Байдену "коридор позора": "Убирайся, сонный Джо&qu...
06 октября 2021, 22:45
"Безвольная марионетка": эксперт объяснил поведение Зеленского по поводу встр...
06 октября 2021, 22:45
Россия превратилась в серьезную угрозу для США - The Hill
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 14:35
«Задержан лидер регионального неонацистского объединения»: ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке
30 сентября 2021, 16:30
Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
30 сентября 2021, 12:50
Русские бойцы приходят в Мали. Европа забилась в истерике
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.