Посол России поправил африканского чиновника, заявившего о переброске сотен военных в ЦАР

Во французском Le Figaro появилось сообщение представителя правительства ЦАР о якобы произошедшей переброске сотен российских военных в ЦАР. Как заявил чиновник Анж Максим Казаги, речь идёт о военнослужащих регулярных войск и о тяжёлых вооружениях. При этом детали переброски войск он раскрывать не стал, сославшись на действующие двусторонние соглашения о военной помощи.

Впрочем, в российской дипмиссии опровергли эти утверждения. Как указал посол России в ЦАР Владимир Титоренко, речи о переброске сотен военных РФ не идёт.

"Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России", - заметил дипломат.

Он также добавил, что ещё 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН - МООНЦАР.

Кроме того, добавил Титоренко, в республике работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны.

"Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в минувшую субботу вооружённые повстанцы антиправительственной Коалиции патриотов за перемены взяли под контроль город Мбаики, расположенный в 107 километрах от столицы ЦАР Банги. За сутки до этого они захватили город Бода. Активизацию повстанцев в республике связывают с предстоящими 27 декабря президентскими и парламентскими выборами.