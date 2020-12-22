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Посол России поправил африканского чиновника, заявившего о переброске сотен военных в ЦАР
22 декабря 2020, 08:10 • 212 • Политика
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко указал, что Россия не направляла военнослужащих в Центрально-Африканскую Республику. Ранее о переброске военных и вооружения заявил африканский чиновник Анж Максим Казаги.
Во французском Le Figaro появилось сообщение представителя правительства ЦАР о якобы произошедшей переброске сотен российских военных в ЦАР. Как заявил чиновник Анж Максим Казаги, речь идёт о военнослужащих регулярных войск и о тяжёлых вооружениях. При этом детали переброски войск он раскрывать не стал, сославшись на действующие двусторонние соглашения о военной помощи.
Впрочем, в российской дипмиссии опровергли эти утверждения. Как указал посол России в ЦАР Владимир Титоренко, речи о переброске сотен военных РФ не идёт.
"Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России", - заметил дипломат.
Он также добавил, что ещё 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН - МООНЦАР.
Кроме того, добавил Титоренко, в республике работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны.
"Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу", - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, что в минувшую субботу вооружённые повстанцы антиправительственной Коалиции патриотов за перемены взяли под контроль город Мбаики, расположенный в 107 километрах от столицы ЦАР Банги. За сутки до этого они захватили город Бода. Активизацию повстанцев в республике связывают с предстоящими 27 декабря президентскими и парламентскими выборами.
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