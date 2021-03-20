Посол России покинул здание: Антонов прибудет в Москву уже сегодня

Посол России в США Анатолий Антонов прибудет завтра в Москву на консультации. Он уже покинул российское посольство в Вашингтоне.

Посол России в США Анатолий Антонов уже покинул здание российского представительства. По данным источников, машина дипломата выехала с территории посольства днём 20 марта по местному времени.

Российский посол был отозван в Москву после скандальных заявлений, сделанных президентом США Джо Байденом в интервью, данном телеканалу ABC News. Отвечая на вопросы журналиста, американский лидер подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

В Москве Антонова ожидают в воскресенье, 21 марта,

- сообщает "РИА Новости".

В МИД сообщают, что посол России был приглашён в Москву для консультаций. Учитывая, при каких обстоятельствах это было сделано, многие предполагают, что с послом будут обсуждать заявления Байдена и ответ на них.