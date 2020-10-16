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Посол России ответил на предложение США по СНВ-3: "Незамедлительно и без всяких условий"
16 октября 2020, 08:05 • 190 • Политика
Посол России заявил США, что Москва считает первоочередной задачей продление ДСНВ без каких-либо условий. Ранее в Вашингтоне предложили продлить договор "хоть завтра", если будет выполнено одно условие.
Посол России Анатолий Антонов ответил на "джентльменское" предложение США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Москва считает первоочередной задачей пролонгацию документа без каких-либо условий, заявил дипломат.
Поводом для высказывания российского посла стало заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По его словам, Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3, если Москва согласится на одно условие - "заморозку" ядерного арсенала. Причём речь идёт не только ядерных боеголовках, но и их носителях, в том числе гиперзвуковых ракетах. Кроме того, США хотят, чтобы договор был сформулирован таким образом, чтобы его пункты могли быть распространены на Китай. Биллингсли назвал это "джентльменским" предложением.
Он напомнил, что ДСНВ истекает в 2021 году. Если он не будет продлён, это значительно увеличивает риск непреднамеренного применения ядерного оружия и начала глобальной ядерной войны.
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