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Посол России ответил на предложение США по СНВ-3: "Незамедлительно и без всяких условий"

16 октября 2020, 08:05  •  190 • Политика
Посол России заявил США, что Москва считает первоочередной задачей продление ДСНВ без каких-либо условий. Ранее в Вашингтоне предложили продлить договор "хоть завтра", если будет выполнено одно условие.
Посол России Анатолий Антонов ответил на "джентльменское" предложение США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Москва считает первоочередной задачей пролонгацию документа без каких-либо условий, заявил дипломат.
Поводом для высказывания российского посла стало заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По его словам, Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3, если Москва согласится на одно условие - "заморозку" ядерного арсенала. Причём речь идёт не только ядерных боеголовках, но и их носителях, в том числе гиперзвуковых ракетах. Кроме того, США хотят, чтобы договор был сформулирован таким образом, чтобы его пункты могли быть распространены на Китай. Биллингсли назвал это "джентльменским" предложением.
"Наша первостепенная задача - продлить ДСНВ незамедлительно и без каких-либо условий. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин в декабре 2019 года", - ответил на это посол России в США Анатолий Антонов.
Он напомнил, что ДСНВ истекает в 2021 году. Если он не будет продлён, это значительно увеличивает риск непреднамеренного применения ядерного оружия и начала глобальной ядерной войны.

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