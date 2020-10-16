Посол России ответил на предложение США по СНВ-3: "Незамедлительно и без всяких условий"

Посол России Анатолий Антонов ответил на "джентльменское" предложение США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Москва считает первоочередной задачей пролонгацию документа без каких-либо условий, заявил дипломат.

Поводом для высказывания российского посла стало заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По его словам, Вашингтон готов "уже завтра" продлить СНВ-3, если Москва согласится на одно условие - "заморозку" ядерного арсенала. Причём речь идёт не только ядерных боеголовках, но и их носителях, в том числе гиперзвуковых ракетах. Кроме того, США хотят, чтобы договор был сформулирован таким образом, чтобы его пункты могли быть распространены на Китай. Биллингсли назвал это "джентльменским" предложением.

"Наша первостепенная задача - продлить ДСНВ незамедлительно и без каких-либо условий. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин в декабре 2019 года", - ответил на это посол России в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что ДСНВ истекает в 2021 году. Если он не будет продлён, это значительно увеличивает риск непреднамеренного применения ядерного оружия и начала глобальной ядерной войны.