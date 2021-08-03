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Посол России обвинил США в ударе по русским семьям

03 августа 2021, 08:35  •  123 • Политика
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона вводит СМИ в заблуждение по поводу работы нашего дипведомства в Штатах. Кроме того, Антонов обвинил США в ударе по русским семьям: "Американские партнёры бьют по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям!"
Дипломатическое противостояние России и США вышло на новый уровень. Сначала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что 24 из наших дипломатов было предписано покинуть США до 3 сентября 2021 года. В Госдепартаменте Соединённых Штатов оспорили эти слова. Представитель Госдепа Нед Прайс не увидел "ничего нового" в ограничении длительности визы для русских дипломатов и даже заявил, что Антонов, мол, неточно обрисовал ситуацию.
Однако, Антонов настаивает: Нед Прайс ввёл журналистов в заблуждение в отношении истинного положения дел. Комментарий посла приводит посольство России на своей странице в Facebook. Антонов отметил, что наши дипломаты "очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы", включая высылку в 72 часа из страны, захват собственности.
"Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг "обмена ударами", - подчеркнул Антонов. - Неоднократно предлагали коллегам "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга".
Однако американская сторона не только не услышала этих предложений, но ещё и ужесточила условия работы русских дипломатов.
Более того, Антонов обвинил Соединённые Штаты в ударе по русским семьям. "Американские партнёры бьют по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям!" - высказался посол России, недоумевая, "где же пресловутое американское уважение к семейным ценностям".
По словам дипломата, около 60 сотрудников (с членами семей - более 140 человек!) ожидают решения по представленным в Госдепартамент визовым запросам. Причём представленным в соответствии с временными требованиями американцев. Однако американская сторона придерживается "возмутительной практики", не выдавая нужных документов. Некоторые ожидают их уже больше года.
"Нам неоднократно указывали, что по истечении 3 лет у российских дипломатов истечёт аккредитация, прекратят действовать водительские права и налоговые изъятия, - отмечает Антонов. - Поэтому попытки партнёров обвинить во всём нас, а самим предстать в "белых фраках" вызывают недоумение. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой "джентльменской договорённостью". Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут".

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