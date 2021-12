Посол России о вскрывшихся военных преступлениях США: "Наводит ужас"

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о вскрывшихся военных преступлениях США на Ближнем Востоке. "Это наводит ужас", - признался он.

Дипломат прокомментировал статью газеты New York Times, в которой говорится, что военное руководство США сильно занижало показатели потерь среди гражданского населения после бомбёжек в Сирии, Ираке и Афганистане.

Иногда мирных жителей записывали в сопутствующий ущерб, а иногда только они и становились жертвами американских авиаударов. И при этом число погибших каждый раз корректировалось в меньшую сторону. По информации американского издания, в результате авиаударов было убито свыше 1,5 тыс. мирных граждан.

Число жертв "точечных" атак ВС США, более 1,5 тыс. гражданских лиц, наводит ужас. Среди погибших - женщины и дети. Их убийство - на совести военного ведомства США и спецслужб,

- пишет Антонов в Facebook.

Он обратил внимание, что это не единственный случай, когда действия американских военных приводят к жертвам среди мирного населения. Посол России напомнил, как США использовали боеприпасы с обеднённым ураном во время бомбёжек Югославии, Сирии и Ирака. Как поставляли западное оружие террористическим группировкам. Дипломат призвал мировое сообщество проявить внимание к данным фактам.

Скриншот:Facebook/Embassy of Russia in the USA/Посольство России в США