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Посол России о вскрывшихся военных преступлениях США: "Наводит ужас"
20 декабря 2021, 23:45 • 37 • Политика
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о вскрывшихся военных преступлениях США на Ближнем Востоке. "Это наводит ужас", - признался он.
Дипломат прокомментировал статью газеты New York Times, в которой говорится, что военное руководство США сильно занижало показатели потерь среди гражданского населения после бомбёжек в Сирии, Ираке и Афганистане.
Иногда мирных жителей записывали в сопутствующий ущерб, а иногда только они и становились жертвами американских авиаударов. И при этом число погибших каждый раз корректировалось в меньшую сторону. По информации американского издания, в результате авиаударов было убито свыше 1,5 тыс. мирных граждан.
- пишет Антонов в Facebook.
Он обратил внимание, что это не единственный случай, когда действия американских военных приводят к жертвам среди мирного населения. Посол России напомнил, как США использовали боеприпасы с обеднённым ураном во время бомбёжек Югославии, Сирии и Ирака. Как поставляли западное оружие террористическим группировкам. Дипломат призвал мировое сообщество проявить внимание к данным фактам.
Скриншот:Facebook/Embassy of Russia in the USA/Посольство России в США
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