Посол России назвал основу "стратегического партнёрства" Украины и США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил американо-украинскую хартию о двустороннем "стратегическом партнёрстве". В комментарии для СМИ он объяснил, в чём состоит основа такого "партнёрства".

По словам Антонова, эта хартия представляет собой набор "лозунгов, причём вредных". Он также отметил, что в этом документе очевидна основная цель, направленная на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости.

"Кроме того, почти в каждой строчке - геополитическая заряженность на противодействие России", - подчеркнул он.

Дипломат также выразил надежду на то, что в этих договорённостях Вашингтон не отступает от "духа Женевы", ведь именно там "американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии".