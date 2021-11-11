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Посол России назвал основу "стратегического партнёрства" Украины и США
11 ноября 2021, 09:20 • 105 • Политика
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил американо-украинскую хартию о двустороннем "стратегическом партнёрстве". В комментарии для СМИ он объяснил, в чём состоит основа такого "партнёрства".
По словам Антонова, эта хартия представляет собой набор "лозунгов, причём вредных". Он также отметил, что в этом документе очевидна основная цель, направленная на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости.
"Кроме того, почти в каждой строчке - геополитическая заряженность на противодействие России", - подчеркнул он.
Дипломат также выразил надежду на то, что в этих договорённостях Вашингтон не отступает от "духа Женевы", ведь именно там "американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии".
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