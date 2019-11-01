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Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США

01 ноября 2019, 04:09  •  50 • Политика

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Решение министра юстиции Израиля Амира Оханы об утверждении экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США неприемлемо и не имеет юридических и политических оснований. Об этом заявил в пятницу российским журналистам посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

"К сожалению, если то, что опубликовано в прессе, - подчеркиваю, что не видел текста решения, - соответствует действительности, это абсолютно неправомерный шаг со стороны израильских властей, - сказал он. - Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований". "Я не могу комментировать решение [израильского] министерства юстиции, которое было озвучено через прессу, но это, к сожалению, в современном мире, в том числе и Израиле, становится практикой: через прессу какие-то решения пропускать", - добавил посол.

"Мы считаем, что запросы наших органов, таких как Генеральная прокуратура РФ, о выдаче российского гражданина Алексея Буркова в Российскую Федерацию для действий по привлечению его к ответственности за совершенные деяния на территории РФ, возможно даже по отношению к юридическим субъектам других стран, - это абсолютно законное и обоснованное требование", - продолжил он. "У нас уже много таких случаев уголовного и юридического преследования наших граждан на территории США. Думаю, что это [решение Минюста Израиля] точно не шаг в правильном направлении, тем более с учетом партнерских и конструктивных отношений между Россией и Израилем в последние годы, - отметил Викторов. - К сожалению, это идет в русле долгосрочной политики США по распространению юрисдикции их страны на весь мир и по привлечению по всему миру к ответственности людей, которые якобы причастны к преступлениям".

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. 30 октября, по информации газеты The Jerusalem Post, Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам.

Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

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