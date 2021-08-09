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Посол России научил правильному прочтению соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2"

09 августа 2021, 06:40  •  263 • Политика
Посол России в Германии Сергей Нечаев научил правильно читать соглашение между США и ФРГ по проекту "Северный поток - 2". Он напомнил о том, что речь идёт о совместном документе, который никаких конкретных обязательств для Москвы не несёт.
Напомним, ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель сделали совместное заявление, касающееся будущего "Северного потока - 2". В соглашении отмечается, что Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через Украину (срок действующего истекает в 2024 году). Кроме того, России пригрозили санкциями, если та будет оказывать политическое давление на другие страны, используя газопровод.
Посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя это заявление Байдена и Меркель, научил журналистов его правильному прочтению. В частности, дипломат сразу уточнил терминологию, подчеркнув, что "США и ФРГ не заключали соглашение по "Северному потоку - 2" и "речь идёт о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон".
Да и Москву этот документ, как полагает дипломат, на самом деле он ни к чему не обязывает, а "германо-американская договорённость не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения" газопровода. Тем более что и строительство его подходит к финалу.
Что касается транзита голубого топлива через Украину, то тут посол напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который ранее уже не раз упоминал о целесообразности сохранения этого газового маршрута из нашей страны в Европу с экономической точки зрения.
"Что касается "Северного потока - 2", то, несмотря на весь поднятый на Западе политический ажиотаж вокруг данной темы, он был и остаётся коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов (Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie), - отметил Нечаев в интервью "Известиям". - Проект получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ФРГ и ЕС. После ввода в эксплуатацию "Северный поток - 2" вольётся в европейскую газовую инфраструктуру, став её составным элементом".

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