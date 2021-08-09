Посол России научил правильному прочтению соглашения США и Германии по "Северному потоку - 2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев научил правильно читать соглашение между США и ФРГ по проекту "Северный поток - 2". Он напомнил о том, что речь идёт о совместном документе, который никаких конкретных обязательств для Москвы не несёт.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель сделали совместное заявление, касающееся будуще го "Северного потока - 2". В соглашении отмечается , что Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через Украин у (срок действующего истекает в 2024 году). Кроме того, России пригрозили санкциями, если та будет оказывать политическое давление на другие страны, используя газопровод.

П осол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя это заявление Байдена и Меркель, научил журналистов его правильному прочтению. В частности, дипломат сразу уточнил терминологию, подчеркнув, что "США и ФРГ не заключали соглашение по "Северному потоку - 2" и "речь ид ё т о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон".

Да и Москву этот документ, как полагает дипломат, на самом деле он ни к чему не обязывает, а "германо-американская договорённость не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения" газопровода. Тем более что и строительство его подходит к финалу.

Что касается транзита голубого топлива через Украину, то тут посол напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, который ранее уже не раз упоминал о целесообразности сохранения этого газового маршрута из нашей страны в Европу с экономической точки зрения.