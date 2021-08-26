Посол России Келин предупредил власти Великобритании: не надо заходить в наши воды

Посол Андрей Келин предостерег правительство Великобритании по поводу вторжения в территориальные воды России. В противном случае последует реакция, которая поставит английские власти в трудное положение.

Андрей Келин, посол России в Лондоне, предупредил власти Великобритании о недопустимости вторжения военных кораблей королевства в российские территориальные воды Черного моря.

Он напомнил о том, что британский эсминец "Дефендер" совершил демарш и нарушил конвенцию. По правилам, английские моряки должны были сообщить о своем намерении как минимум за час до вхождения в территориальные воды.

По словам Келина, речи о мирном проходе, как заявляла Великобритания, не идет. Это была демонстрация, призванная доказать, что это украинские воды, а не российские, что не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на BBC .

Посол предупредил, что следующий инцидент поставит правительство Великобритании в более сложном положении.

Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное,

– сказал посол.

Напоминаем, что эсминец "Дефендер" нарушил территориальные воды России 23 июня и был остановлен совместными силами Черноморского флота и пограничников. Российским военнослужащим пришлось сделать предупредительные выстрелы и бомбометание.

Министерство обороны России потребовало провести расследование действий британских военных моряков, которые грубо нарушили морскую конвенцию ООН.