Посол России - США: Ни у кого нет права учить нас, как жить

Посол России в США Анатолий Антонов во время своего выступления в дискуссионном клубе, подчеркнул, обращаясь к Вашингтону, что вмешательство во внутренние дела государства недопустимы и "ни у кого нет права учить нас, как жить".

Оценивая текущую ситуацию и прогнозируя возможное развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что принципиально важной стала поддержка нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена продлить ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3), на чём настаивала наша страна. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

"Удовлетворены, что здравый смысл в политике Вашингтона победил", - заметил при этом Антонов, подчеркнув, что России и США удалось спасти режим контроля над вооружениями от полного разрушения буквально в последний момент.

А опасения в том, что "после грубых ошибок с американской стороны по разрушению договоров по ПРО и РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), выходу из ДОН (Договор по открытому небу)" и СНВ-3 постигнет та же печальная участь, у Москвы были весьма серьёзные.

"Это чревато непредсказуемостью в отношениях между двумя крупнейшими державами, - продолжил свою мысль Антонов, - сломом механизма поддержания диалога по ракетно-ядерным вооружениям".

Дипломат обратил внимание на готовность России работать с США по "широкой повестке", то есть по большому кругу вопросов, связанных с безопасностью, включая и военные технологии. Пока же Москва и Вашингтон находятся, по мнению посла, "на перепутье".

Американцам припомнили и многочисленные голословные обвинения во "вмешательстве", и "русских хакеров", и якобы "плату" за головы американских военных в Афганистане. Против нас применяют санкции, наращивают военную мощь под прикрытием противостояния "российской угрозе". Теперь звучат новые претензии, которые в России считают "особенно неприемлемыми". Речь идёт о западной истерике вокруг дела Алексея Навального и последующих за нею санкций.

Антонов напомнил, что осуждён оппозиционер был "за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством". А потому призывы об "освобождении" Навального в Москве считают категорически неприемлемыми и прямым текстом требуют не учить Россию жить, подчёркивая, что права такого по отношению к суверенному государству нет ни у кого.

"В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства, - обозначил позицию России Антонов. - Ни у кого нет права учить нас, как жить".