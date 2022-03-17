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Посол РФ заявил о сохранении отношений между Лондоном и Москвой

17 марта 2022, 03:10  •  78 • Политика
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 16 марта заявил в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас не стоит вопрос о разрыве отношений между Лондоном и Москвой.
«Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий и чего-либо другого. Поэтому постановка вопроса в таком ключе сейчас не своевременна. Я думаю, что посольства сейчас особенно нужны как России в Великобритании, так и Великобритании в России», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
16 марта глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Североатлантический альянс продолжит поставлять оружие на Украину по самым разным каналам.
Ранее в этот день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь. Он подчеркнул, что в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.
Также в среду телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский и конгресс США призывают Белый дом передать Киеву тяжелое советское вооружение. По информации журналистов, Госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские зенитно-ракетные комплексы C-300, для того чтобы поставить их Украине.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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