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Посол РФ заявил о разработке Польшей идеи отправки миротворцев на Украину

27 марта 2022, 00:55  •  73 • Политика
Власти Польши не отказались от своего намерения послать миротворцев Североатлантического альянса на Украину. Об этом в субботу, 26 марта, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live».
«Что касается самой идеи миротворческой операции, то вроде бы всё сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО [Йенс Столтенберг] сказал, что НАТО такую операцию не рассматривает. Однако [в Польше] официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть и так далее», — указал дипломат.
При этом глава российской дипмиссии выразил надежду, что «здравый смысл всё-таки возобладает».
15 марта вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньски предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. Он подчеркнул, что, по его мнению, это то, в чем сейчас остро нуждаются Украина, Европа и весь демократический мир.
Однако 20 марта посол Польши в США Марек Магеровский отметил, что данную идею будет сложно реализовать с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что такая инициатива может лишь усугубить напряженность в регионе.
23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отправка миротворческих войск НАТО на Украину стала бы крайне опасным и опрометчивым решением. По его словам, любое соприкосновение российских военных с солдатами альянса может привести к негативным последствиям. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к столкновению альянса и России.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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