Посол РФ: западные дипломаты не приехали на церемонию в память о бомбардировках Сербии

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БЕЛГРАД, 24 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Никто из западных дипломатов не приехал на траурную церемонию, посвященную памяти жертв агрессии НАТО в отношении Югославии. Об этом заявил в субботу российским журналистам посол РФ в Сербии Алесандр Чепурин.

"Я уже пятый раз подряд принимаю участие в церемонии в память о погибших в результате агрессии НАТО. И сегодня в очередной раз никто из западных дипломатов не удосужился посетить эту церемонию. То есть они не раскаиваются, более того, они считают, что все сделали правильно. Получается, что сербы для них как будто и не люди, более того, они продолжают учить нас гуманности", - заявил Чепурин.

Отвечая на вопрос ТАСС, связаны ли недавние обвинения в сербской прессе в адрес России по делу Скрипаля с годовщиной бомбардировок НАТО, дипломат напомнил, что обвинения появились как раз вовремя. "Во-первых, они абсолютно бездоказательные. Во-вторых, для них было так выбрано время, чтобы отвлечь людей от годовщины начала бомбардировок. Никто не хочет никакого расследования", - подчеркнул посол.

Ранее посол Великобритании Денис Киф в авторской статье в газете "Политика" заявил, что "все элементы расследования и объективные факты недвусмысленно указывают в направлении России, как виновника". В ответ посол РФ в Сербии посоветовал своему британскому коллеге изучить наследие Шерлока Холмса и "искать интерес". По словам российского дипломата, Великобритания, так и не покорившая космическое пространство, пытается компенсировать этот недостаток "ложью космических размеров о роли Москвы в трагедии в Солсбери".

Ранее президент Сербии Александар Вучич поблагодарил иностранных дипломатов, прибывших на церемонию. В то же время посол Соединенных Штатов в Сербии Кайл Скотт вообще отказался отвечать на вопросы сербских журналистов об участии Вашингтона в бомбежках Югославии. "Сегодня я не хочу об этом говорить", - заявил Скотт в ответ на вопрос журналистов, считает ли он, что раны в отношениях между США и Сербией когда-нибудь зарастут.

Траурная церемония по поводу 19-й годовщины агрессии НАТО в отношении Югославии прошла в субботу в сербском городе Алексинац на юге страны. Мероприятие началось с рева авиационных сирен и в полной темноте.

Алексинац, который здесь часто называют "сербский Хиросимой", - небольшой 16-тысячный шахтерский город на юге Сербии. Здесь никогда не было военных объектов, однако город стал одним из первых пострадавших населенных пунктов Сербии в агрессии НАТО 1999 года.

В ночь на 5 апреля авиация НАТО нанесла удар кассетными бомбами по городу. В результате ковровых бомбардировок была уничтожена целая улица - 40 частных домов, а также 125 квартир в многоэтажных домах. Кроме того, самолеты прицельно разбомбили две фабрики, туристический комплекс, автобусную станцию, культурные и образовательные учреждения, городской спорткомплекс. В результате этой бомбардировки погибли 14 человек, а 50 жителей получили тяжелые ранения.

НАТО назвало нападение на Алексинац "сопутствующим ущербом". А позднее, уже в мае и июне, Алексинац бомбили снова, были разрушены десятки домов и уничтожены почти все промышленные объекты, погибли и были ранены десятки людей.