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Посол РФ: вся информация по делу Скрипалей проходит цензуру спецслужб Великобритании
21 апреля 2018, 17:54 • 29 • Политика
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Британские СМИ не могут выпустить ни одной статьи по делу Скрипалей без санкции Совета по национальной безопасности Великобритании. Об этом сообщил в субботу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу РБК, сославшись на утечку информации, которая произошла накануне.
Дипломат поинтересовался у представителей западной прессы, пытался ли кто-нибудь из журналистов взять интервью у Юлии Скрипаль."И вы видели, как все люди опускали свои взгляды, особенно британские СМИ? Потому что была утечка неделю назад о том, что на всю информацию, которая касается Скрипалей, наложена цензура. И ни одна статья не может выходить без согласия Совета по национальной безопасности", - пояснил Яковенко.
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Пострадавшие на настоящий момент уже вышли из комы - Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время как Юлия уже выписана.
Посольство РФ в Лондоне с самого начала требовало предоставить доступ к Скрипалям, однако в этом сотрудникам диппредставительства было отказано. В 20 апреля Александр Яковенко охарактеризовал происходящее как похищение двоих граждан России.
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