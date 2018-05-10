Посол РФ в Великобритании считает, что Москва не получит консульского доступа к Скрипалям

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ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Россия не получит консульского доступа к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые пострадали в Солсбери в результате отравления. Об этом в четверг заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко по итогам встречи с гендиректором МИД Великобритании по вопросам безопасности Филипом Бартоном.

"У меня после этой беседы настроение достаточно пессимистичное", - сказал российский посол. "Из нее я вынес, что британская сторона не намерена давать доступа к Скрипалям, а значит, мы не сможем удостовериться, в каком состоянии они находятся и действуют ли по своей воле. Мы даже не знаем, где они находятся", - сказал он.

"Как я понимаю, в линии британского правительства в отношении этого расследования ничего не меняется. Это значит, что мы не получим доступа к двум российским гражданам, не получим доступа к расследованию, которое сейчас ведется британской полицией", - отметил Яковенко, добавив, что Россия "продолжит действовать в рамках международного права".

По словам, российского дипломата британское правительство решило дистанцироваться от расследования дела Скрипалей, оставив его на усмотрение полиции. Яковенко также заявил, что британская сторона в очередной раз не предоставила ответов на вопросы о состоянии пострадавших российских граждан.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. В настоящее время Великобритания игнорирует любое взаимодействие с Россией по расследованию этого инцидента и отказывает Москве в консульском доступе к российским гражданам.