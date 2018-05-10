Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жизнь как приключение и поиск
Песков заявил, что Россия не участвует в суде по делу о претензиях украинских ко...
Америка освободилась от иранского ига
Арбитраж в Гааге вынес решение в деле украинских компаний против России
Главная / Политика

Посол РФ в Великобритании считает, что Москва не получит консульского доступа к Скрипалям

10 мая 2018, 16:54  •  35 • Политика

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Россия не получит консульского доступа к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые пострадали в Солсбери в результате отравления. Об этом в четверг заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко по итогам встречи с гендиректором МИД Великобритании по вопросам безопасности Филипом Бартоном.

"У меня после этой беседы настроение достаточно пессимистичное", - сказал российский посол. "Из нее я вынес, что британская сторона не намерена давать доступа к Скрипалям, а значит, мы не сможем удостовериться, в каком состоянии они находятся и действуют ли по своей воле. Мы даже не знаем, где они находятся", - сказал он.

"Как я понимаю, в линии британского правительства в отношении этого расследования ничего не меняется. Это значит, что мы не получим доступа к двум российским гражданам, не получим доступа к расследованию, которое сейчас ведется британской полицией", - отметил Яковенко, добавив, что Россия "продолжит действовать в рамках международного права".

По словам, российского дипломата британское правительство решило дистанцироваться от расследования дела Скрипалей, оставив его на усмотрение полиции. Яковенко также заявил, что британская сторона в очередной раз не предоставила ответов на вопросы о состоянии пострадавших российских граждан.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. В настоящее время Великобритания игнорирует любое взаимодействие с Россией по расследованию этого инцидента и отказывает Москве в консульском доступе к российским гражданам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

35
Источник
Похожие новости
10 мая 2018, 07:09
Путин рассказал, какие лидерские качества Назарбаева его удивляют
09 мая 2018, 14:54
Путин обсудил с СБ РФ выход США из сделки с Ираном и авиаудары Израиля по Сирии
09 мая 2018, 21:24
МИД: новые санкции США против РФ вызваны желанием поквитаться за фиаско удара по Сирии

10 мая 2018, 10:24
Цивилев заявил об участии в выборах главы Кузбасса
09 мая 2018, 11:39
Украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве
09 мая 2018, 18:09
Путин: память о войне и жертвах фашизма объединяет Россию и Израиль
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 мая 2018, 06:54
Мгновенный глобальный удар России
04 мая 2018, 19:09
Пашиняну придется нелегко
08 мая 2018, 08:24
Казаков на Украине нет!
08 мая 2018, 16:40
Речь Порошенко на 8 мая
08 мая 2018, 16:24
Стало известно, кому раньше принадлежал номер, который висел на лимузине Путина во время инаугурации
06 мая 2018, 07:39
Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!
06 мая 2018, 19:24
Дивизия "Гaличинa" уже не очень и герои?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.