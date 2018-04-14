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Посол РФ в Вашингтоне: действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий

14 апреля 2018, 07:09  •  343 • Политика

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Действия США и их союзников в Сирии будут иметь последствия, вся ответственность за это будет лежать на них.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - отметил он. По словам главы российской дипмиссии, "морального права обвинять другие страны у США - обладателя крупнейшего арсенала химоружия - нет".

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