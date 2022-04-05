Посол РФ в США заявил о попытках Запада «демонизировать» ВС РФ

Западные страны пытаются демонизировать Вооруженные силы России своими необоснованными обвинениями. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских Вооруженных Сил. Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных», — процитировало Антонова посольство в своем Telegram-канале.

Как отметили в дипведомстве, в контролируемых российскими ВС районах Украины наращивается гуманитарная помощь. Для обеспечения нужд гражданского населения направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан, подчеркнул посол.

«Американским коллегам следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов, которые продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию», — подытожил Антонов.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Как указали в Минобороны, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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