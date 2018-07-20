Посол РФ в США считает фарсом ситуацию с Бутиной

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ситуация с задержанием в США россиянки Марии Бутиной является абсолютным фарсом, российская сторона будет добиваться ее освобождения. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Это фарс, это трагедия - то, что они творят, - сказал дипломат. - И эти обвинения абсолютно незаконные, и попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее, по сути дела. Ей там тяжело, как я услышал от дипломатов, которые ее посещали".

"Пытаемся оказать помощь, будем требовать, чтобы ее освободили, и она могла поехать к себе домой", - подчеркнул Антонов.

Россиянка была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.