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Посол РФ в США считает фарсом ситуацию с Бутиной
20 июля 2018, 12:54 • 58 • Политика
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ситуация с задержанием в США россиянки Марии Бутиной является абсолютным фарсом, российская сторона будет добиваться ее освобождения. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
"Это фарс, это трагедия - то, что они творят, - сказал дипломат. - И эти обвинения абсолютно незаконные, и попытки не допустить встреч российских дипломатов с этой девушкой, сломать ее, по сути дела. Ей там тяжело, как я услышал от дипломатов, которые ее посещали".
"Пытаемся оказать помощь, будем требовать, чтобы ее освободили, и она могла поехать к себе домой", - подчеркнул Антонов.
Россиянка была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.
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