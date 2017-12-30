Посол РФ в США считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что американский лидер Дональд Трамп не отказался от желания поладить с Россией. Глава российской дипмиссии поделился своим мнением в транслировавшемся в пятницу интервью международному русскоязычному телеканалу RTVi.

"Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить [отношения] или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался", - отметил посол.

По его словам, "никто не ставит под сомнение решение президента США поладить с Россией". "А с другой стороны, к сожалению, есть конкретные действия нынешней администрации, которые осложняют российско-американские отношения", - отметил Антонов.

По словам посла, Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, несмотря на новую американскую Стратегию национальной безопасности, которая провозглашает Россию и Китай конкурентами США на мировой арене.

"Эту самую концепцию <...> мы внимательно изучали, наверное, будем еще детально, под лупой рассматривать все слова, все выражения, которые там есть. Я могу сказать лишь: первое впечатление - это концепция вызывает сожаление, сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции. Но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является обновленная концепция национальной безопасности", - отметил дипломат.

Антонов рассказал, что "начал работать [на должности посла в Вашингтоне] в очень непростое время, тяжелое время для российско-американских отношений". "Первая новость, которую я услышал, когда ступил на американскую землю - решение американских властей изъять у нас здание генконсульства в Сан-Франциско и закрытие нашего здания торгового представительства в Вашингтоне - именно с этого я начал свою работу", - пояснил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Посол отметил, что Россия отвергает подход администрации президента США к российской дипсобственности.

"Мы считаем шаги администрации США в отношении российской дипсобственности неприемлемыми, - отметил он. - Мы отвергаем такой подход к российской собственности. Могу сказать однозначно, что мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями, и будем настаивать на том, чтобы возобновилась деятельность в первую очередь генконсульства в Сан-Франциско".

По словам посла, он перед тем, как поехать в конце ноября в Сан-Франциско, обратился с просьбой в Госдепартамент разрешить ему, российскому представителю, войти в здание генконсульства и "посмотреть, что там происходит, шутливо говоря, на месте ли там стулья, столы, ковры, лампочки, абажуры". "К сожалению, Госдепартамент ответил отказом, - сказал Антонов. - Мне не дали возможность даже войти внутрь".

На вопрос, будет ли Россия обращаться в американский суд, чтобы вернуть дипсобственность, Антонов ответил: "У нас есть поручение Владимира Владимировича Путина на сей счет. Работа такая идет. Работа эта очень деликатная, филигранная. Она требует тишины. Не требует вмешательства со стороны СМИ. В нужный момент мы вам все сообщим".