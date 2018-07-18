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Посол РФ в США: Путин и Трамп поддержали сохранение договоров об СНВ и РСМД

18 июля 2018, 21:54  •  49 • Политика

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки высказались за сохранение договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Два президента говорили о будущем договора об СНВ, о том, что надо делать с РСМД. И тот и другой высказались за сохранение в принципе этих двух документов", - отметил дипломат. "Я был приятно удивлен, когда американский президент вдруг сказал слово "нераспространение", что необходимо работать вместе", - подчеркнул Антонов.

Дипломат также отметил, что на саммите были достигнуты важные устные договоренности. "Встреча была важной, насыщенной, продуктивной, конструктивной. Я считаю, что были достигнуты важные устные договоренности", - сказал он, подчеркнув важность саммита как для российско-американских отношений, так и для глобальной безопасности.

Посол заявил, что будет добиваться постановки конкретных задач по реализации договоренностей, достигнутых на саммите. "Вернувшись из Москвы, у меня очень четкий и ясный настрой: я пойду стучаться во все двери - в Госдепартамент, в Совет национальной безопасности - для того, чтобы до конца понять, что мы конкретно вместе должны сделать для того, чтобы реализовать договоренности, идеи, которые поддержали два президента", - сказал дипломат.

При этом он признал, что остается "токсичным" в глазах американской общественности. По его словам, отношение к дипломатическим сотрудникам России в США вряд ли изменится в лучшую сторону до выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. "Не могу вас однозначно заверить в том, что до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, в Сенат, будут какие-то послабления в отношении психологической атмосферы, политической атмосферы, которую мы чувствуем на себе в Вашингтоне. А там уже будут недалеко и президентские выборы 2020", - отметил Антонов.

16 июля в Президентском дворце в центре Хельсинки прошла первая полноформатная встреча лидеров России и США. Президенты беседовали один на один немногим более двух часов, затем за рабочим завтраком к ним присоединились члены делегаций. С российской стороны присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с американской - помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Эта часть переговоров заняла еще около двух часов.

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