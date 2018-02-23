Посол РФ в США: операция России в Сирии способствует стабилизации на Ближнем Востоке

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ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Военная операция России в Сирии способствует в значительной степени стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.

Выступая на состоявшемся в посольстве торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, он подчеркнул, что "Вооруженные силы России с честью продолжают боевые традиции предыдущих поколений". "Высокую боеготовность, профессионализм, смелость и решительность наши военнослужащие показали в ходе проведения операции по уничтожению террористов в Сирии. Разгром основных сил ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) способствует мирному процессу в этой стране и оказал существенное влияние на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке", - сказал дипломат.

При этом он заверил, что "Россия является миролюбивым государством, никому не угрожает и не действует с позиции силы". "Боеспособность нашей армии не только является гарантией национальной безопасности и созидательного развития России, но и служит важным фактором глобальной стабильности. Эту мысль неоднократно отмечал президент России Владимир Путин", - продолжал посол.

Также Антонов заявил, что развитие международного военного сотрудничества требуется в настоящее время, как никогда ранее.

Он подчеркнул, что "сегодня мир лицом к лицу столкнулся с беспрецедентным набором опасных угроз". "Если к ним добавится долгосрочное противостояние между различными странами или группами стран, то это явно не пойдет никому на пользу. Мы просто обязаны объединять усилия в борьбе с таким злом, как терроризм, реально бросающим вызов цивилизации", - сказал Антонов. "Поэтому, кто бы что ни говорил, представители всех собравшихся здесь государств не противники, а партнеры, как никогда востребовано развитие международного военного партнерства", - заявил дипломат.

Мировое сообщество должно выработать систему равной и неделимой безопасности, адекватную современным кризисным явлениям и построенную на внеблоковой основе, подчеркнул Антонов.

"Нашей общей задачей должна стать выработка системы равной и неделимой безопасности для всех, системы, адекватной современным кризисным явлениям, построенной на внеблоковой основе. Только так мы сможем обеспечить мир и спокойствие наших граждан", - сказал Антонов, выступая на состоявшемся в посольстве торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Назвав День защитника Отечества "традиционно всенародным" праздником, он уточнил, что текущий год для ВС России является юбилейным. "Именно первые сражения по защите Отечества от внешней интервенции в 1918 году принято считать днем зарождения Красной армии", - напомнил Антонов.

"Историческая летопись нашего государства наполнена примерами самоотверженности его защитников, которые умели отстоять не только собственную страну, но и не раз спасали мир от завоевателей. Только что мы отметили 75-летие Сталинградской битвы, в которой героическую победу одержал советский солдат. Эта победа, добытая ценой сотен тысяч жизней, стала переломным рубежом во всей Второй мировой войне", - сказал посол. Он отметил, что "удивительные примеры массового патриотизма продемонстрировала Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война, которые укрепили самосознание россиян, их гордость и достоинство".

В заключение Антонов предложил тост "за Вооруженные силы Российской Федерации, за международное военное сотрудничество в интересах мирного будущего и безопасности на <...> планете".