Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Век славы: как создавалась Красная армия
Глубины противостояния: как мировые державы делят Индийский океан
Бандера вышел из «Минска»
Посольство России назвало провокацией задержание российского гражданина в Мюнхен...
Главная / Политика

Посол РФ в США: операция России в Сирии способствует стабилизации на Ближнем Востоке

23 февраля 2018, 04:24  •  101 • Политика

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Военная операция России в Сирии способствует в значительной степени стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в целом. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.

Выступая на состоявшемся в посольстве торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, он подчеркнул, что "Вооруженные силы России с честью продолжают боевые традиции предыдущих поколений". "Высокую боеготовность, профессионализм, смелость и решительность наши военнослужащие показали в ходе проведения операции по уничтожению террористов в Сирии. Разгром основных сил ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) способствует мирному процессу в этой стране и оказал существенное влияние на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке", - сказал дипломат.

При этом он заверил, что "Россия является миролюбивым государством, никому не угрожает и не действует с позиции силы". "Боеспособность нашей армии не только является гарантией национальной безопасности и созидательного развития России, но и служит важным фактором глобальной стабильности. Эту мысль неоднократно отмечал президент России Владимир Путин", - продолжал посол.

Россия не сторонник противостояния

Также Антонов заявил, что развитие международного военного сотрудничества требуется в настоящее время, как никогда ранее. 

Он подчеркнул, что "сегодня мир лицом к лицу столкнулся с беспрецедентным набором опасных угроз". "Если к ним добавится долгосрочное противостояние между различными странами или группами стран, то это явно не пойдет никому на пользу. Мы просто обязаны объединять усилия в борьбе с таким злом, как терроризм, реально бросающим вызов цивилизации", - сказал Антонов. "Поэтому, кто бы что ни говорил, представители всех собравшихся здесь государств не противники, а партнеры, как никогда востребовано развитие международного военного партнерства", - заявил дипломат.

Мировое сообщество должно выработать систему равной и неделимой безопасности, адекватную современным кризисным явлениям и построенную на внеблоковой основе, подчеркнул  Антонов.

"Нашей общей задачей должна стать выработка системы равной и неделимой безопасности для всех, системы, адекватной современным кризисным явлениям, построенной на внеблоковой основе. Только так мы сможем обеспечить мир и спокойствие наших граждан", - сказал Антонов, выступая на состоявшемся в посольстве торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Всенародный праздник

Назвав День защитника Отечества "традиционно всенародным" праздником, он уточнил, что текущий год для ВС России является юбилейным. "Именно первые сражения по защите Отечества от внешней интервенции в 1918 году принято считать днем зарождения Красной армии", - напомнил Антонов.

"Историческая летопись нашего государства наполнена примерами самоотверженности его защитников, которые умели отстоять не только собственную страну, но и не раз спасали мир от завоевателей. Только что мы отметили 75-летие Сталинградской битвы, в которой героическую победу одержал советский солдат. Эта победа, добытая ценой сотен тысяч жизней, стала переломным рубежом во всей Второй мировой войне", - сказал посол. Он отметил, что "удивительные примеры массового патриотизма продемонстрировала Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война, которые укрепили самосознание россиян, их гордость и достоинство".

В заключение Антонов предложил тост "за Вооруженные силы Российской Федерации, за международное военное сотрудничество в интересах мирного будущего и безопасности на <...> планете".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
23 февраля 2018, 04:24
Россию в СБ ООН возмутила попытка ограничить выступление Сирии пятью минутами
22 февраля 2018, 17:24
Просирийские силы прибыли на запад Африна перед штурмом турецких военных - источник
22 февраля 2018, 14:09
Песков отправил в Минобороны интересующихся новейшими Су-57 в Сирии

23 февраля 2018, 04:24
Умер советский дипломат и журналист Валентин Фалин
22 февраля 2018, 14:09
Финляндия предпочла НАТО военный нейтралитет - опрос
22 февраля 2018, 23:54
Небензя: Под Дамаском находятся еще тысячи непримиримых боевиков
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 февраля 2018, 23:09
"Одна на Бали зависает, другой - простой и тупой" - Deutsche Welle оскорбила Собчак и Грудинина
19 февраля 2018, 11:24
Спутники США разрушат новое российское оружие - разведка
22 февраля 2018, 01:09
Северная Корея послала американцев на Олимпиаде (РАКЕТА.News)
17 февраля 2018, 07:24
Рады бы повоевать, но Россия не позволит
20 февраля 2018, 00:24
Немецкие СМИ: Заезженная пластинка Порошенко отвернула от Украины весь мир
21 февраля 2018, 21:54
Готовы выстрелить, ждем денег: ПАРНАС поймали на продаже антироссийского доклада по MH17 в Европу
17 февраля 2018, 15:52
Пустой зал Петра Алекceeвича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.