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Посол РФ в США назвал антироссийские санкции движением в никуда

30 января 2018, 08:09  •  90 • Политика

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что Россию санкциями не запугать, это путь в никуда. Об этом он сказал во вторник в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы пытаемся объяснить что санкции - это движение в никуда. Нас санкциями не запугать. Это не лозунг, то, что я сейчас говорю, я действительно так думаю", - сказал он.

Антонов также отметил, что является единственным послом в мире, который находится под санкциями. "Я нахожусь под санкциями Евросоюза и Канады. Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против России, думают о том, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свою позицию?"

Ранее администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России.

Ожидалось, что в понедельник власти США объявят о введении пакета санкций в отношении тех лиц и компаний, которые являются крупными клиентами российского оборонно-промышленного комплекса в рамках CAATSA. Кроме того, минфин США должен был представить Конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с российскими властями. В него также должны быть включены компании с государственным участием. Предполагается, что эти материалы в дальнейшем могут быть использованы при выработке американской стороной дальнейших мер в отношении РФ.

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