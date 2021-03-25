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Посол РФ в США Антонов прибыл в Госдуму

25 марта 2021, 13:35  •  59 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Государственную думу для участия в закрытом заседании комитета по международным делам в четверг, 25 марта.
Дипломат вернулся в Москву с воскресенье, 21 марта. Ранее он посетил российский МИД, где консультации продолжались более двух часов. После их завершения Антонов вышел из здания ведомства через боковой вход, чтобы не общаться с представителями прессы.
Антонова пригласили для проведения консультаций, целью которых является определение дальнейшего направления развития российско-американских отношений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.
Напряженность в двусторонних отношениях возникла после публикации 16 марта доклада американского офиса национальной разведки. В нем указывается, что российская сторона якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. Вашингтон в связи с этим также анонсировал принятие новых антироссийских санкций.
На следующий день президент США Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в выборы. По его словам, он ранее провел «долгий разговор» с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом Байден сообщил, что якобы предупреждал российского коллегу о возможном ответе.
18 марта Путин предложил американскому коллеге провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только народам США и РФ, но и многим в мире.
В тот же день в Белом доме заявили, что Байден встретится с российским лидером, когда будет «подходящее время».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Байден не жалеет о высказывании в адрес Путина. Она подчеркивала, что американский лидер «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях».

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