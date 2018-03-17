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Посол РФ в Лондоне: России удалось перевести дело Скрипаля в международно-правовое поле

17 марта 2018, 02:54  •  50 • Политика

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что Москве удалось перевести историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного на родине за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери в международно-правовое поле. Об этом он рассказал в пятницу в интервью российским журналистам.

"15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй под давлением российской стороны была вынуждена написать письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и попросить так называемого независимого расследования или независимого подтверждения тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении ядовитого вещества, - сообщил дипломат. - Я считаю этот момент очень важным, потому что мы теперь сможем получить от этой международной организации результаты их оценок, потому что британцы, к сожалению, отказываются вести с нами двусторонний диалог, отвечать на наши вопросы".

Яковенко объяснил этот отказ тем, что полученные ответы могут оказаться для Лондона непростыми. "Думаю, это потому, что вопросы с нашей стороны могут быть очень болезненными, профессиональными, и это может так или иначе сказаться на той аргументации и стене молчания, которую они выстроили вокруг этого расследования", - отметил он.

"Поэтому, с моей точки зрения, это очень важный шаг, мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами. Мы будем давить на Британию, и я вас уверяю, что из этого правового поля мы уже британскую сторону не выпустим", - пообещал дипломат.

"Британцы отказываются нам предоставлять ответ, но теперь они вынуждены предоставить его в ОЗХО, а в этой организации мы имеем доступ к заключению. То есть мы опосредованно получим доступ к тому, к чему они его не хотят нам давать", - добавил посол.

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