Посол РФ в Лондоне обратился к шефу Скотленд-Ярда с просьбой обсудить дело Глушкова

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ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко обратился к шефу Скотленд-Ярда Крессиде Дик с просьбой обсудить в личной беседе дело об убийстве российского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом в понедельник вечером сообщил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

"Посольство не удовлетворенно уровнем взаимодействия с полицией Лондона относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова и ведущегося, как мы надеемся, расследования. Несмотря на то, что убийство произошло 12 марта, в наш адрес не поступило никакой информации, что не может не вызывать беспокойства. В этой связи посол Александр Яковенко направил сегодня личное обращение главе полиции Лондона Крессиде Дик с просьбой принять его для обстоятельной беседы по данному делу", - информировал представитель дипломатического представительства.

"Исходим из того, что глава полиции Лондона проинформирует российскую сторону о ходе расследования и обсудит перспективы сотрудничества с российскими правоохранительными органами в условиях, когда по факту смерти Глушкова в России возбуждено уголовное дело", - добавил пресс-секретарь посольства.

Николай Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

12 марта Глушков был убит в своем лондонском доме. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком, а также что следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел создать иллюзию суицида со стороны погибшего.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ.