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Посол РФ в Италии предложил Лондону найти "русский след" в отравлении Наполеона

24 марта 2018, 13:39  •  199 • Политика

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию", продолжая безосновательно обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также называть это "атакой" и "угрозой безопасности Европы". В письме, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera дипломат указал на абсурдность и неприемлемость заявлений британской стороны.

"Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елена", - написал Разов. Версия отравления находившегося в ссылке на острове в Атлантическом океане, по решению британского кабинета министров, бывшего французского императора никогда не получила окончательного подтверждения.

В Кремле сочли оскорбительным заявление главы МИД Великобритании, который допустил сравнение между предстоящим чемпионатом мира по футболу в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "это совершенно отвратительное заявление", оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны.

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