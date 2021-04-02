Посол РФ в Италии подтвердил возвращение двух дипломатов в Москву

Посол России в Италии Сергей Разов подтвердил возвращение двух сотрудников военного атташата на Родину и выразил надежду, что инцидент не отразится негативно на отношениях между странами. Об этом он заявил в пятницу, 2 апреля, в эфире телеканала Rai News 24.

«Этот инцидент вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата. Они уже вылетели на Родину», — рассказал дипломат.

Он также заявил, что Москва рассчитывает, что инцидент не отразится негативно на «в целом конструктивных» отношениях между Россией и Италией.

«Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам», — подчеркнул Разов.

Итальянская контрразведка заподозрила офицера Вальтера Биота и российского офицера в сговоре несколько месяцев назад, после чего установила за ними слежку. Их задержали в Риме 30 марта.

Как указывало издание Corriere della Sera, итальянский капитан якобы передавал россиянину секретные сведения из НАТО.

Из-за инцидента российского посла 31 марта вызвали в МИД Италии, а затем министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо заявил, что ведомство приняло решение о высылке двух сотрудников дипмиссии РФ.

В МИД России выразили сожаление в связи с решением Италии и надежду, что инцидент не повлияет на двусторонние отношения. Высланные из Италии российские дипломаты 1 апреля покинули Рим.