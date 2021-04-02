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Посол РФ в Италии подтвердил возвращение двух дипломатов в Москву

02 апреля 2021, 14:05  •  83 • Политика
Посол России в Италии Сергей Разов подтвердил возвращение двух сотрудников военного атташата на Родину и выразил надежду, что инцидент не отразится негативно на отношениях между странами. Об этом он заявил в пятницу, 2 апреля, в эфире телеканала Rai News 24.
«Этот инцидент вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата. Они уже вылетели на Родину», — рассказал дипломат.
Он также заявил, что Москва рассчитывает, что инцидент не отразится негативно на «в целом конструктивных» отношениях между Россией и Италией.
«Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам», — подчеркнул Разов.
Итальянская контрразведка заподозрила офицера Вальтера Биота и российского офицера в сговоре несколько месяцев назад, после чего установила за ними слежку. Их задержали в Риме 30 марта.
Как указывало издание Corriere della Sera, итальянский капитан якобы передавал россиянину секретные сведения из НАТО.
Из-за инцидента российского посла 31 марта вызвали в МИД Италии, а затем министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо заявил, что ведомство приняло решение о высылке двух сотрудников дипмиссии РФ.
В МИД России выразили сожаление в связи с решением Италии и надежду, что инцидент не повлияет на двусторонние отношения. Высланные из Италии российские дипломаты 1 апреля покинули Рим.

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