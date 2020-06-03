Посол РФ в Америке: санкции США не помешают достроить "Северный поток -2"

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Отношения России и Штатов сейчас несколько осложнились

Санкции, которые США ввели в декабре прошлого года, не остановят строительство "Северного потока – 2". Таким мнением о будущем газопровода поделился посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Если жестко, кратко – нет", – ответил эксперт на вопрос, смогут ли ограничения помешать завершению проекта.

По мнению Антонова, отношения России и Соединенных Штатов на данный момент "несколько подморожены" – в них накопился "огромный ворох проблем". Несмотря на конструктивный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа, сотрудничать американская сторона все же не хочет, поделился впечатлением посол в эфире передачи "60 минут".

Проект "Северный поток – 2" предусматривает прокладку двух нитей газопровода из России в Германию. Строительство было приостановлено в декабре 2019 г. из-за санкций США. Таким образом, запуск газопровода перенесли на более поздний срок.