Посол РФ: США готовят космос к войне против России

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Гонка вооружений выходит на орбиту

Космическое пространство становится площадкой для вооруженных действий. Это серьезно беспокоит Россию, однако США отказываются выходить на переговоры, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Американцы при поддержке союзников НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами", – сообщил Антонов.

Россия вместе с Китаем разработала договор о предотвращении гонки вооружений в космосе, рассказал дипломат в интервью "Звезде". Однако документ остается под сукном: США и ряд европейских стран просто отказываются его обсуждать. Некоторое время назад показалось, что вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки – американцы выразили готовность начать диалог. Но грянула пандемия коронавируса, процесс заглох, а сейчас из Вашингтона вновь начали поступать тревожные сигналы.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что за планами Илона Маска бомбить Марс скрывается стремление вывести на орбиту ядерное оружие, чтобы иметь возможность использовать его против России.

В декабре 2019 г. американский лидер Дональд Трамп объявил о создании в США нового рода войск "Космические силы", напоминает "Свободная пресса".

"Утро.ру" писало ранее о шести видах космических вооружений.