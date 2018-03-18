Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" против России

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ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что обвинениями против Москвы по делу Скрипаля британское правительство попыталось устроить маленькую победоносную войну, но предупредил, что эта цель не будет достигнута. Об этом дипломат заявил в интервью газете The Mail on Sunday, стенограмма которого опубликована на сайте диппредставительства в Лондоне.

"Весьма вероятно, что кабинет министров расценивает этот кризис как "маленькую победоносную войну", чтобы набрать очки дома, однако этого не будет, - сказал Яковенко. - У России есть стратегическое терпение".

"Наш призыв - проводите расследование прежде, чем вы обвиняете. Разжигание военной истерии не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает "Глобальную Британию" (движение сторонников выхода страны из состава ЕС и ставший популярным соответствующий тезис - прим. ТАСС) менее глобальной, если вы оборвете диалог с Россией", - заметил посол.

Великобритания должна руководствоваться презумпцией невиновности в деле Скрипаля, а не действовать лишь на основе утверждений, как это было в случае с досье об оружии массового поражения в Ираке, считает Яковенко.

"Мы не знаем, предоставила ли Великобритания какие-то доказательства США, Франции и Германии. Скорее всего, нет, но если они это сделали, то почему их не представить через каналы, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия? Презумпция невиновности - всеобщий правовой принцип, и на британском правительстве лежит ответственность за предоставление доказательств".

Посол также сравнил дело Скрипаля с заявлениями Британии о наличии оружия массового поражения в Ираке в 2003 году, которые, как позже установили инспекторы ООН, оказались необоснованными. "Как вы помните, в определенный период времени ставить под сомнение заявления США и Великобритании считалось безумной теорией заговора. Теперь это не так", - сказал Яковенко.

20 марта 2003 года под предлогом поиска в Ираке оружия массового поражения американо-британская коалиция начала военную операцию под кодовым названием "Иракская свобода". Позднее инспекторы ООН и американские военные пришли к выводу, что на момент начала военной операции Багдад не располагал программами создания ОМП. 9 сентября 2006 года комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, свидетельствовавший, что Саддам Хусейн не имел связей с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ), в чем его обвиняли в США.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона). Оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Власти Британии обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. В субботу внешнеполитическое ведомство РФ сообщило, что Россия объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.