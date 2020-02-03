Посол РФ считает, что "Балканский поток" создал напряжение в отношениях России и Болгарии

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров считает, что успешная реализация проекта "Балканский поток" стала причиной "шпионских скандалов", связанных с российскими дипломатами в этой восточноевропейской стране. Об этом полномочный представитель РФ заявил в воскресенье в интервью телеканалу bTV.

"Отношения между Болгарией и Россией можно определить периодом до 21 октября и после этой даты. До 21 октября 2019 года все развивалось успешно [состоялись двухсторонние визиты и общение на высшем уровне], но 21 октября был открыт 11-километровый участок газопровода, который связал турецкую и болгарскую газотранспортную системы, это было торжественное событие с участием премьер-министра [Болгарии Бойко Борисова], но именно после этого события начались проблемы, - рассказал Макаров. - Уже 25 октября меня пригласили в МИД Болгарии и сообщили, что наш дипломат занимался деятельностью, которая не соответствует его статусу, и должен покинуть страну. Это был только первый эпизод истории".

Посол России обратил внимание, что в январе, спустя всего две недели после официального открытия газопровода "Турецкий поток", которое прошло в Стамбуле, его снова вызвали в МИД Болгарии и сообщили, что уже два дипломата - сотрудники посольства и торгового представительства РФ - обвиняются в противоправной деятельности и должны покинуть Болгарию в течение 48 часов. Причем еще до этого в нарушение норм дипломатической этики эта информация была представлена в публичном пространстве. Кроме того, болгарская прокуратура объявила в розыск еще трех российских граждан, которых объявили подозреваемыми в покушении на болгарского бизнесмена.

"Именно на этом фоне в настоящее время развиваются наши болгаро-российские отношения. На данный момент не знаю, что будет происходить в дальнейшем. Полагаю, что это серьезные проблемы", - отметил Макаров.

Американцы против

Посол России также подчеркнул, что подобного напряжения не было за всю историю отношений между странами.

"Подобного не происходило за всю историю наших двухсторонних отношений. Все проблемы появились именно после того, как газопровод "Турецкий поток" вышел на территорию Болгарии. Кому-то не нравится происходящее, кто-то не хочет, чтобы на территории Болгарии появился "Балканский поток". Подобные силы есть и в Болгарии, и вне ее границ. <...> То, что происходит сейчас, вызывает огорчение. Эти события нельзя объяснить нормальной логикой, и это вызывает вопросы. Хочу, чтобы охота на российских дипломатов была прекращена. Хочу, чтобы силы, которые противодействуют проекту газопровода "Балканский поток", оставили в покое и Болгарию, и Россию", - подчеркнул Макаров.

Дипломат указал, что газопровод "Балканский поток" отвечает национальным интересам Болгарии. Он также подчеркнул, что премьер-министр страны гарантировал, что проект будет реализован, несмотря на заявления американской стороны, которая не считает его необходимым для балканского государства, не хочет, чтобы проект будет реализован.

"Балканский поток" - это часть газопереносной сети Болгарии, именно об этом и говорит Бойко Борисов. <...> Я считаю, что премьер-министр прав, и болгарское население его в этом поддержит", - сказал Макаров.

Все у нас получится

Посол России в Болгарии отметил, что ситуация в Болгарии складывается на данный момент неблагоприятно, но выразил уверенность, что существующие проблемы будут разрешены, а планы совместной работы будут реализованы. Он выразил надежду на то, что в 2020 году состоятся визиты в Болгарию министра иностранных дел Сергея Лаврова, а возможно, и президента России Владимира Путина, "если, конечно, для этого будет основательный повод".

"Считаю, что эти контакты, эти визиты должны состояться, ради этого, ради хороших отношений между Болгарией и Россией я работаю", - сказал Анатолий Макаров.

В разговоре с корреспондентом ТАСС, который состоялся после телеинтервью, Макаров отметил, что "интервью прошло несколько эмоционально".

"На темы двухсторонних отношений я говорил эмоционально, но искренне, от всего сердца. Хочу, чтобы отношения между нашими странами развивались позитивно и продуктивно", - сказал российский дипломат.